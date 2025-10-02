Hombres Protagonizan Pelea en Parada de Camión en Hermosillo; Fiscalía Investiga los Hechos

Luego de tener conocimiento de una serie de videos difundidos en redes sociales, donde se aprecia una agresión mutua entre dos hombres, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por conocimiento.

Noticia Relacionada: Muere Adulto Mayor mientras Trabajaba Cuidando Autos en Estacionamiento de Súper en Hermosillo

Esto luego de que un hombre de 57 años resultó lesionado al ser golpeado con una piedra en la cabeza, durante la riña que sostuvo en la parada de camión del servicio público de Hermosillo, ubicada en Periférico Sur y carretera a La Colorada.

El informe de la Policía Municipal señala que los hechos se registraron a las 05:00 de la tarde del miércoles, 1 de octubre, de lo cual tuvieron conocimiento vía número de emergencias 911, donde indicaban a una persona lesionada.

En el lugar encontraron al afectado quien al parecer había sufrido un traumatismo craneoencefálico debido a un golpe con objeto contuso en la parte frontal del cráneo, sin embargo, dijo a los policías que no quería ser trasladado por la Cruz Roja a un hospital y que acudiría por sus propios medios con un médico particular para su atención.

Durante la riña el joven presuntamente habría usado la piedra para defenderse de la agresión

En el sitio ninguno de los dos protagonistas de la pelea fue detenido, dado a que uno al parecer ya se había retirado, mientras que el otro parecía ser la víctima.

En el primer video que se viralizó se aprecia una parte de la riña, en donde parece que el lesionado ataca al otro con una cadena, por lo que el más joven toma una piedra para defenderse y lo golpea en la cabeza, noqueándolo.

Sin embargo, en un segundo clip grabado desde una unidad de transporte, se puede apreciar cómo los dos previamente pelean a golpes, y es el más joven el que nuevamente tira de un golpe al afectado.

Al tener la Fiscalía conocimiento de lo anterior abrió la carpeta de investigación de oficio por conocimiento, por lo que los dos hombres ya son buscados para esclarecer los hechos.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM