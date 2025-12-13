Se Incendia Bodega de Supermercado en la Colonia Los Ángeles, en Hermosillo; Fue Suspendido

Un supermercado ubicado en la colonia Los Ángeles, al norte de Hermosillo, fue suspendido la mañana de este sábado, luego de que se registrara un incendio en el área de bodega cuando el establecimiento ya se encontraba abierto al público.

El siniestro fue reportado alrededor de las 07:30 de la mañana, en el cruce de las calles Lucrecia Ruiz y Marina del Rey, donde comenzó a incendiarse mercancía correspondiente a abarrotes y artículos de ferretería.

El fuego provocó daños por humo y calor en el resto de la tienda, lo que obligó a evacuar tanto el inmueble como algunas viviendas colindantes, como medida preventiva, aunque a pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes desplegaron dos unidades extintoras, dos cisternas y dos vehículos utilitarios, con un total de 15 bomberos de las estaciones 1 y 2, logrando controlar y sofocar el incendio.

Suspenden supermercado tras incendio en Hermosillo

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se levantó un acta de suspensión para mejorar las instalaciones del supermercado y permitir la reapertura.

Autoridades presumen que el incendio pudo haber sido provocado por una falla eléctrica en el sistema del establecimiento, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión el origen del siniestro.

Con imágenes de Edgar Arballo, Gustavo Moreno, Las Noticias N+