Interno de Cereso de Cajeme Falleció tras Ser Trasladado a Hospital en Ciudad Obregón
Después de presentar diversos problemas de salud y ser trasladado a un hospital, un interno del Cereso de Cajeme falleció.
Un interno del Centro de Reinserción Social de Cajeme, falleció en un hospital después de haber sido trasladado de emergencia al presentar diversos síntomas relacionados con problemas de salud.
De acuerdo con la información oficial, la persona privada de su libertad comenzó a experimentar dolores y malestares estomacales, además de tos, dificultad para respirar y notable pérdida de peso.
El interno perdió la vida mientras fue atendido
Ante esta situación, personal penitenciario actuó de manera inmediata y, siguiendo los protocolos establecidos, lo trasladó a un centro médico para su valoración. Pese a la atención recibida, el interno perdió la vida mientras era atendido.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que el personal de servicio social, del sistema estatal penitenciario, notificó a los familiares y les ofrecerá acompañamiento y apoyo psicológico durante el proceso.
Reportero: Roberto Bahena N+
