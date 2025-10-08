Inundaciones en Bahía de Kino Tras Paso de Huracán "Priscilla" en Sonora

La madrugada de este miércoles, la combinación de marea alta y fuerte oleaje, provocó inundaciones en un sector de la comunidad de Kino Viejo, del municipio de Hermosillo, lo que causó severos encharcamientos en las avenidas, sin afectar viviendas ni a la población, aseguró la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El titular de la dependencia, Fernando Morales Flores, explicó que posterior a la inundación parcial se coordinaron las labores de rebombeo del agua hacia el mar, por parte de la Comisaría local, Servicios Públicos Municipales y el organismo operador del agua.

La situación que vivió la madrugada de hoy Bahía de Kino, en combinación a la marea con alto oleaje por la calle Guaymas tuvo ingreso el agua de mar, por lo tanto en la zona de la colonia Primavera tenemos agua sobre las calles y en otras zonas; hasta ahorita no tenemos reportes de casas inundadas ni personas lesionadas, vamos a estar informando y evaluando durante el día.

Desde las primeras horas del miércoles, los pobladores de Kino Viejo reportaron a las autoridades locales la situación de calles anegadas con agua proveniente del mar, cubriendo por completo las avenidas con riesgo de ingresar a las viviendas.

Trabajan en regresar el agua al mar de Bahía de Kino

El coordinador municipal de Protección Civil explicó que, con apoyo de dos cárcamos fijos que se ubican en Kino Viejo, se realizaron las labores de bombeo del agua para liberar las vialidades y reingresar el agua al mar, por lo que el problema quedaría resuelto en el transcurso de la tarde.

Añadió que adicional a esta situación, ocasionado por marea alta, se mantiene monitoreo constante del avance del fenómeno meteorológico Priscilla, ante los pronósticos de lluvias durante todo el fin de semana para la ciudad de Hermosillo y con mayor intensidad en la zona costera.

Reportero: José Ponce N+

Historias recomendadas:

JGMR