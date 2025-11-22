Joven es Asesinado con Arma Blanca en Colonia Coloso de Hermosillo; Tenía Herida en el Cuello

Un joven entre 20 y 25 años fue asesinado la madrugada del sábado en la colonia Coloso luego de una agresión con arma blanca.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado el hecho ocurrió alrededor de las 04:00 de la mañana en las faldas del cerro del Coloso Alto, a 200 metros de un abarrotes.

El joven contaba con una herida en el cuello

Precisó que la víctima es de complexión delgado, tez moreno claro, estatura aproximada de 1.70 metros, cabello oscuro largo ondulado, y vestía suéter color rosa y pantalón de color negro.

Presenta una herida cortante que rodea la superficie del cuello en su parte posterior y lateral derecho.

Reportero: Ángel Lozano N+

