Un Joven Resultó Lesionado por Impactos de Arma de Fuego en Colonia Pueblitos de Hermosillo

Un joven de 26 años resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la tarde del domingo, en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo, hecho que es investigado como homicidio calificado en grado de tentativa.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:40 de la tarde, en la calle Pueblo del Sol Norte, entre las calles Pueblo del Sol Norte y Del Sol, donde la víctima, identificada como Vicente Emmanuel “N”, residente del mismo sector, fue agredida por cuatro hombres armados que viajaban en un vehículo gris plata, aparentemente Nissan.

El afectado presentaba dos heridas de arma de fuego

El afectado presentó una herida de arma de fuego en la región abdominal y un rozón en la cabeza, por lo que fue trasladado por vecinos y primeras autoridades respondientes a la clínica 14 del IMSS, para recibir atención médica.

En el sitio del ataque, policías localizaron dos casquillos percutidos calibre .40 milímetros y manchas de sangre, mientras que algunas personas del lugar proporcionaron información inicial sobre lo ocurrido.

Reportero: Roberto Bahena N+

