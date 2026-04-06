Localizan Sin Vida a Pareja Desaparecida tras Asistir a un Baile en Villa Pesqueira, Sonora

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Daniela y Pablo, una pareja que había sido reportada como desaparecida desde la noche del domingo tras asistir a un baile en Villa Pesqueira, también conocido como Mátape para un evento de Semana Santa, sin embargo, el desenlace se confirmó luego de que su vehículo fuera localizado en un barranco a la orilla de la carretera.

El oficial Itzcóatl Villa, jefe de turno de Bomberos de Hermosillo, detalló que el apoyo fue solicitado por la Fiscalía de Sonora para realizar las labores de rescate en el kilómetro 46 de la carretera entre Hermosillo y Mazatán. Al llegar al sitio, los elementos de rescate se encontraron con un escenario de volcadura.

“Se encontró un vehículo tipo pickup volcado, estaba hacia abajo de la carretera algunos metros y con dos personas afuera de él. Servicios Periciales estaba en el lugar y había hecho movimientos con los cuerpos, ya bomberos lo único que apoyamos fue llevarlos a la parte de arriba donde estaba el carro de Semefo".

Aunque en un inicio se temía que las labores fueran de alta complejidad técnica, el oficial aclaró que no se requirieron maniobras de rescate vertical.

“Inicialmente nos dijeron que era un voladero, que a lo mejor se ocupaban cuerdas, pero ya al momento de llegar la unidad ya se dio cuenta que no era necesario más equipo y ellos ya con la camilla que traían y el equipo que traían hicieron el trabajo y prestó apoyo a la fiscalía".

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La pareja se accidento en una carretera considerada de riesgo

Según los informes, la pareja no había llegado a su domicilio el domingo por la noche, lo que activó una búsqueda por parte de las autoridades. Desgraciadamente, se confirmó que el accidente ocurrió en una zona de la carretera que el oficial Villa describe como riesgosa.

"Esa carretera sabemos que es muy pequeña, o sea, apenas que los carros apenas caben cuando vienen los tráilers, está muy limitada en ese aspecto, hemos tenido algunos accidentes atendidos en ese lado con fatalidades, desgraciadamente”.

En lo que va del año, se han registrado cuatro accidentes similares en esa misma vialidad, solamente uno con resultados fatales, y el resto con personas lesionadas.

Información Gustavo Moreno N+

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