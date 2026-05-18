Médico Acusado de Muertes por Aplicación de Sueros No Se Presentó en Audiencia por Segunda Vez

Es muy probable que el juez de distrito haya dejado sin efecto la suspensión que le otorgó al médico Maximiano “N”, acusado de homicidio culposo en número de ocho por mala praxis, al no presentarse por segunda ocasión, a la audiencia inicial programada para el pasado 14 de mayo, refirió Rafael Acuña Griego.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, STJ, señaló que la presencia del acusado es elemental en el acto de inicio del proceso judicial y forma parte de las condicionantes para otorgar el amparo, pero al haberse ausentado sin justificación cometió una falta.

“Creo yo que la dejaron sin efecto, porque una de las condiciones que se impone a quienes se les otorga la suspensión del acto es que se presenten ante los requerimientos de la autoridad nada más y en este caso se le requirió para que rindiera una declaración, para que acudiera a una audiencia inicial, que es elemental para que siga el procedimiento penal, no se presentó, seguramente se le dejó sin efecto la suspensión”.

Médico pudiera alcanzar entre 10 y 12 años de prisión

Acuña Griego dijo que se desconoce aún la penalidad que pudiera alcanzar el médico, en caso de que el juez lo declare culpable por los delitos que se le acusa, pero puntualizó que es inferior a la carga penal de los delitos dolosos y la posibilidad de fianza recaería en la revisión particular de cada caso.

“No lo tengo en mente ahorita, pero es un delito culposo y los delitos culposos tienen mucho menos penalidad que los delitos intencionales, creo que es de 10 hasta 12 años; depende de las circunstancias que se presenten en cada caso en particular”.

Reportero: Ángel Lozano N+

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JGMR