Muere Bebé de Dos Meses al Poniente de Hermosillo; Sospechan Muerte de Cuna

Autoridades investigan la muerte de un bebé de solo dos meses de nacido, lo cual ocurrió la mañana de este viernes en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa Campestre, al poniente de Hermosillo.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 a las 08:50 de la mañana, en donde indicaban que un menor de edad al parecer había perdido el sentido, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal como primer respondiente.

Al ver qué el pequeño no respondía, pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al intentar brindarle los primeros auxilios se percataron que ya no contaba con signos vitales, y al parecer no presentaba signos de violencia.

Los oficiales acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público para la llegada del Servicio Médico Forense, quienes recogieron el cuerpo del bebé para la necropsia de ley y determinar con métodos científicos la causa del deceso, que pudiera tratarse de la llamada muerte de cuna.

Dictan 40 años de Prisión a Abusador de Menor en Guaymas

Saúl “N”, de 28 años de edad, fue sentenciado a 40 años de prisión, luego de ser encontrado culpable del delito de abuso cometido en perjuicio de una menor, de ocho años de edad

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que esto se debió a una serie de abusos entre 2017 y 2021, cuando la víctima tenía entre 8 y 11 años de edad, en un domicilio de la colonia Niza Galiza, de Guaymas, a donde el sujeto ingresaba a la recámara aprovechándose de la confianza por ser familiar

Obtiene 40 años de prisión por delito de violación a una menor



Guaymas, Sonora, 7 de agosto de 2024.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró una sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Saúl “N”, de 28 años de edad, esto debido a su… pic.twitter.com/2VgUsDIDfm — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 7, 2024

La denuncia fue presentada en 2021, cuyas investigaciones en su contra propiciaron su detención y posteriormente el juez de control consideró que había la evidencia suficiente para dictar sentencia condenatoria de 40 años de cárcel al sujeto.

Con información de Roberto Bahena.

ABM