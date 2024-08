Muere Joven Ahogado al Ser Arrastrado por la Marea en Bahía de Kino

Lo que era un domingo de diversión en playas de Bahía de Kino se volvió tragedia, luego de que Giovani, de 21 años de edad, perdió la vida al ser arrastrado por la marea y no saber nadar.



A las 06:21 de la tarde del domingo se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado, sobre el hecho que ocurrió mar adentro, a la altura de la calle Mar de Cortés y Davenport, en Kino Nuevo.



Al lugar habían acudido elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, a las 05:00 de la tarde, quienes indicaron que al llegar, el joven ya era auxiliado por familiares y paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que ya había perdido la vida.



Una tía del afectado indicó que el joven había ingresado al mar a pesar de no saber nadar, en primera instancia en una zona baja, pero fue arrastrado por la marea y ya no pudo salir, por lo que un amigo de nombre Víctor ingresó para tratar de ayudarlo, pero también estuvo a punto de ahogarse, por lo que fue trasladado a recibir atención a la clínica de salud.

Niño de 1 Año es Atacado por un Perro en la Cara en Hermosillo

Un menor sufrió lesiones en el rostro luego de ser atacado por un perro en la colonia Villa Verde.

Fue a las 8:45 de la noche del sábado pasado cuando el oficial Ismael Domínguez, de la Policía Municipal, brindó primeros auxilios al niño tras la agresión.

La mamá de 25 años acudió a pedir ayuda a las instalaciones de la comandancia, ubicada en Pilares y López del Castillo, para que su hijo de un año y medio fuera trasladado a recibir atención médica.

Una vez en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, el menor recibió las atenciones pertinentes

Con información de Roberto Bahena/Zaria Mendoza

ABM