Muere Mujer de 80 Años en Incendio en Hermosillo; Tenía Dificultad de Movilidad

Una mujer de aproximadamente 80 años perdió la vida tras registrarse un incendio en el interior de una vivienda en Hermosillo, donde además fue rescatado un perro que se encontraba en malas condiciones de salud.

De acuerdo con el subdirector de Bomberos, Francisco Javier Ramírez Ibarra, el siniestro fue reportado en el segundo nivel de una casa habitación, ubicada en calles Tamaulipas y Aldama, en la colonia San Benito. Al arribo de los elementos, localizaron a la víctima sin vida en el área de la sala.

“Desafortunadamente hay una persona fallecida en el interior. Ahorita ya se está terminando lo que es el control de la emergencia, se está ventilando el área para dar paso a los servicios periciales y a la investigación”, Dijo Francisco Javier Ramírez Ibarra, Subdirector Bomberos de Hermosillo

Indicó que la mujer se encontraba sola al momento del incendio y que, de acuerdo con los indicios en el lugar, tenía dificultades de movilidad, ya que se localizaron una silla de ruedas y una andadera.

Rescatan a perro durante incendio en Colonia San Benito en Hermosillo

Durante las labores de rescate, bomberos lograron sacar con vida a un perro que estaba dentro de una recámara, aunque su estado de salud fue reportado como delicado. Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán investigadas por la Fiscalía, una vez concluidas las labores de enfriamiento y ventilación en el inmueble.

Información Roberto Bahena N+.