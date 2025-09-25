Vinculan a Proceso a Mujer por Presuntamente Fingir su Propio Secuestro en Ciudad Obregón

Por el presunto delito de falsedad de declaraciones al fingir su propio secuestro, María Margarita “N” de 50 años fue vinculada a proceso, informó Jesús Francisco Moreno Cruz.

El vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado refirió que tras haber sido localizada en Ciudad Obregón la mujer manifestó haber sido privada de su libertad por dos hombres que solicitaban el pago de un rescate.

Después de nosotros recabar su declaración y los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que realizaron la investigación de los datos que ella nos proporcionó se trató de corroborar su versión para para poder dar con el paradero de sus captores lo cual no fue posible porque esa versión no era inverosímil y se logró acreditar que lo que ella refería en circunstancias de modo, tiempo y lugar no fue así.

Aún se desconoce por qué la mujer fingió su propio secuestro

Moreno Cruz puntualizó que no se hizo ningún pago para su rescate y hasta el momento se desconoce el motivo por el cual fingió su secuestro.

Por esa razón se determinó llevar el asunto y judicializarlo por falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta a la judicial como lo es el Ministerio Público; no tenemos la información concretar del móvil sabemos que ellos se dedicaba actividades informales relacionadas con temas económicos.

De ser hallada culpable, el vicefiscal dijo que la penalidad establecida en el Código Penal es de 3 a 6 meses de prisión.

con información de Roberto Bahena.

ABM