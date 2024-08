Nacen Dos Crías de Venado Cola Blanca en Cerro de El Bachoco en Hermosillo

Ante el reporte en redes sociales del nacimiento de dos crías de venados en el Cerro del Bachoco, por parte de la asociación Rescate Animal de Hermosillo, se solicitó a las autoridades el cierre temporal del espacio para la protección de la nueva familia.

El grupo activista compartió un video donde se aprecian a los animales que por su apariencia tienen días de nacidos, y mientras uno intenta dar algunos pasos, el otro cervatillo está recostado entre las ramas caídas de los árboles.

Este hecho pudiera catalogarse como extraordinario y resalta la importancia de preservar las áreas naturales que requieren los animales silvestres para subsistir en los límites de la ciudad, consideró Gerardo Carreón, director de la organización Naturalia.

El biólogo añadió que estos reportes de nacimiento indican también que las especies usan estas áreas para reproducirse y tener sus crías, además de sus actividades diarias como caminar o alimentarse.

Por su parte, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, del Gobierno de Sonora llamó a la población a respetar el área y no acercarse a las crías de venado cola blanca avistadas en el cerro, resaltando la importancia de la conservación de los ecosistemas en la ciudad.

Diana Karen Durazo Ruiz, encargada de Despacho del Cedes, insistió en no tratar de interactuar con estos ejemplares, tomando fotos ni ofreciendo comida, pues les genera estrés, se asustan y les genera daño, además de que pueden portar parásitos y enfermedades que afectan a humanos y animales domésticos.

A casi una semana de reportarse la muerte de ocho gatos por presunto envenenamiento en la colonia Ley 57, los vecinos continúan con el temor de que sus mascotas sean las siguientes.

Enrique Sesma, vecino de la colonia y propietario de tres de los gatos afectados, informó que durante las últimas semanas han aparecido al menos ocho felinos muertos en las inmediaciones de un terreno baldío localizado en la calle Constituyentes, entre General Reyes y Mariano Escobedo.

Esto ha despertado el temor entre los habitantes del lugar, pues los animales no muestran señales de haber sido atropellados o violentados, sino que aparecen muertos, aparentemente por envenenamiento, por lo que se considera la posibilidad de una persona que no simpatiza con los felinos.

Más bien la sospecha es por ese lado, pensamos que es algún, que no los quiere o no los puede ver, no sabemos quién será, incluso se ha mencionado que hay gente que anda en la misma calle, los vagabundos que pasan o los mismos cholos, pero no hemos mirado ni a esa persona, ni al vecino, yo en lo personal no puedo decir que sospecho de una persona.