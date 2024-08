Niño fue Atropellado al Salir de la Escuela en Hermosillo; Conductora Huyó del Lugar

Un niño de 6 años de edad, identificado como Said, resultó con lesiones luego de ser atropellado en la colonia Solidaridad por la conductora de un sedán blanco, quien luego de pedir ayuda huyó del lugar, al parecer por ponerse nerviosa.

En el video de una cámara de seguridad que circuló en redes sociales se puedo ver cómo el pequeño cruzó junto a su hermano mayor la calle Sierra de las Huertas, a la altura con Cerro Centinela, cuando la conductora dió vuelta del bulevar Progreso hacia Sierra de las Huertas, segundos después sucedió el accidente en Hermosillo, Sonora.

Angélica María Beltrán, vecina del sector, quien fue testigo del percance, indicó que al parecer el automóvil le sacó la vuelta a una alcantarilla que está hundida en el lugar, momento en el que iban cruzando ambos menores y ocurrió el impacto.

En el mismo video se puede ver cuando la mujer, después de conseguir ayuda para el pequeño, regresa a su automóvil y se retira del lugar, sin embargo, posteriormente se puso en contacto con la madre de Said y al parecer con las autoridades, pues se había puesto nerviosa y por eso se había retirado del lugar.

Asimismo, indicó que la ambulancia tardó más de 25 minutos en llegar, pero al parecer el niño no tenía heridas de gravedad, pero refería dolor en el brazo izquierdo, además de raspones en cara y cabeza, por lo que fue trasladado a una clínica del IMSS.

Se lo llevaron al hospital, de hecho, la muchacha que lo atropelló vino ahorita en la mañana, venía con su aseguradora y le dije yo, oye le dije, tú eres la muchacha que atropellaste al niño, sí señora pero ya di la cara, ya vengo de allá del hospital, ya hablé con su mamá, pero yo no me acuerdo ni cómo fue, dijo ella, no me acuerdo ni cómo fue, ni dónde venía el niño, yo nomás supe que lo atropellé, pero no me di cuenta.