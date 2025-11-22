Nuevas Credenciales de Transporte Urbano en Hermosillo; ¿Dónde Debo Tramitarlas y Hasta Cuándo?
Hacen llamado a los usuarios del transporte urbano a tramitar las nuevas credenciales de pago que entrarán en función el próximo año en Hermosillo, Sonora.
A partir del 1 de enero de enero de 2026 las unidades del transporte público de Hermosillo utilizarán nuevas credenciales de pago, por lo que se hace un llamado a los usuarios a realizar el trámite con anticipación,
Carlos Sosa Castañeda, Coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, Imtes, detalló que las nuevas credenciales no tienen costo y mantendrán el esquema de dos pasajes gratuitos al día para grupos específicos.
“Las credenciales actuales serán válidas solo hasta el 31 de diciembre (de 2025) por ello exhortamos a la ciudadanía a que puedan utilizar el saldo y recargas antes de esa fecha; las nuevas credenciales deberán ser utilizadas a partir del 1 de enero del próximo año y serán totalmente gratuitas para los usuarios que así los soliciten, además se otorgarán para estudiantes, personas de la tercera edad, o con discapacidad”,
Puntualizó que el cambio de credencial ya está disponible en los Centros de Atención a Usuarios. además habrá dos unidades móviles que recorrerán colonias ofreciendo el servicio.
Centros de Atención a Usuarios (CAU)
- CAU Centro
Av. Juárez 27-B, casi esquina con calle Sonora
Horario: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes.
- CAU Unison
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.
- CAU Plaza Manantiales
Plaza Girasol, Plaza Palo Verde y Plaza Lomas Perisur
Horario: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes.
Sábados hasta las 2:00 p.m.
Reportero: Ángel Lozano N+
