Nuevas Credenciales de Transporte Urbano en Hermosillo; ¿Dónde Debo Tramitarlas y Hasta Cuándo?

A partir del 1 de enero de enero de 2026 las unidades del transporte público de Hermosillo utilizarán nuevas credenciales de pago, por lo que se hace un llamado a los usuarios a realizar el trámite con anticipación,

Carlos Sosa Castañeda, Coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, Imtes, detalló que las nuevas credenciales no tienen costo y mantendrán el esquema de dos pasajes gratuitos al día para grupos específicos.

“Las credenciales actuales serán válidas solo hasta el 31 de diciembre (de 2025) por ello exhortamos a la ciudadanía a que puedan utilizar el saldo y recargas antes de esa fecha; las nuevas credenciales deberán ser utilizadas a partir del 1 de enero del próximo año y serán totalmente gratuitas para los usuarios que así los soliciten, además se otorgarán para estudiantes, personas de la tercera edad, o con discapacidad”,

Puntualizó que el cambio de credencial ya está disponible en los Centros de Atención a Usuarios. además habrá dos unidades móviles que recorrerán colonias ofreciendo el servicio.

Centros de Atención a Usuarios (CAU)

CAU Centro

Av. Juárez 27-B, casi esquina con calle Sonora

Horario: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes.

CAU Unison

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

CAU Plaza Manantiales

Plaza Girasol, Plaza Palo Verde y Plaza Lomas Perisur

Horario: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes.

Sábados hasta las 2:00 p.m.

