Tres Objetivos Prioritarios Fueron Detenidos en Posesión de Armas y Vehículo Robado en Sonora

Tres objetivos prioritarios fueron detenidos por la Policía Municipal durante la madrugada del lunes, en el sur de Hermosillo, tras ser sorprendidos en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos útiles y un vehículo con reporte de robo.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Alfonso “N”, Diego Rafael “N” y Arturo “N”, de 22, 28 y 23 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:15 horas, cuando agentes preventivos acudieron a las calles Artesanos y Electricistas, en la colonia Adolfo de la Huerta, tras el reporte de un vehículo abandonado. En el lugar, los oficiales observaron un automóvil Chevrolet Beat, color rojo, con el cofre abierto y a dos personas junto a la unidad.

Los sujetos abordaron otro vehículo donde los esperaba un tercer individuo

Al notar la presencia policial, los sujetos abordaron un vehículo Kia Óptima, color blanco, modelo 2019, en el que los esperaba un tercer individuo con el motor encendido. Dicha unidad cuenta con reporte de robo en el estado de Arizona.

Los agentes municipales interceptaron el vehículo y, al realizar una inspección, localizaron en su interior tres pistolas calibre 9 milímetros, con cargadores abastecidos con 19, 16 y 17 cartuchos útiles, respectivamente.

Aseguraron tres armas de fuego y 52 cartuchos útiles

En el operativo fueron aseguradas las tres armas de fuego, los cargadores, un total de 52 cartuchos útiles, así como los dos vehículos y los tres jóvenes detenidos.

