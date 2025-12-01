Pensión Bienestar Adultos Mayores Sonora: Requisitos y Fechas de Registro Nuevos Beneficiarios

Del primero al 13 de diciembre se realizarán los registros para los nuevos beneficiarios de las pensiones del Bienestar para adultos mayores de 65 años en adelante, y para las mujeres de 60 a 64 años.

La delegación Sonora de la Secretaría del Bienestar informó que el registro se realizará en orden alfabético según el primer apellido de los beneficiarios, comenzando el lunes 1 y lunes 8 con las letras A, B y C.

Los martes 2 y 9 de diciembre, serán de la letra D a la H; los miércoles 3 y 10 serán de la I a la M; los jueves 4 y 11, de la N a la R; los viernes 5 y 12 de la S a la Z, mientras que los sábados 6 y 13 podrán ir todas las letras quienes no pueden ir entre semana.

¿Dónde están ubicados los módulos para realizar el registro en Hermosillo?

El registró se realiza en los módulos del bienestar en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el caso de Hermosillo se ubican al sur en el gimnasio Ana Gabriela Guevara, en el Centro de Usos Múltiples y al norte en la Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

Los requisitos son una identificación oficial vigente, la CURP de reciente impresión, el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio con menos de seis meses, un número de teléfono donde llamar cuando llegue la tarjeta bancaria.

En esta ocasión se podrán registrar todas las personas que cumplan los 65 años al 31 de diciembre, al igual que las mujeres que cumplan los 60 años a la misma fecha.

