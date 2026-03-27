Policías Rescatan a Menor que Era Arrastrado por la Corriente en Canal de Cajeme, Sonora

Elementos de la Policía Municipal lograron el rescate oportuno de un menor de 11 años, que se encontraba en el interior de las aguas del Canal Bajo, en hechos ocurridos la tarde de este viernes en la colonia Villa Bonita en Cajeme.

Los oficiales Mario Alberto Barraza Ávila y Felipe Francisco Dolores, atendieron un reporte emitido por la central de radio C5, en el que se alertaba sobre la presencia de un menor dentro del canal, a la altura del bordo y calle California.

Al arribar al lugar, los agentes municipales se coordinaron con elementos del Departamento de Bomberos, quienes ya se encontraban en la zona. Durante la inspección, visualizaron a un menor que era arrastrado por la corriente,

De inmediato, descendieron por el talud del canal y, utilizando cuerdas, lograron ingresar al agua y poner a salvo al menor, evitando así una posible tragedia.

Cruz Roja brinda auxilio a menor con contusiones leves en Cajeme

Una vez fuera del canal, se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quien diagnosticó al menor con contusiones leves. Posteriormente, fue trasladado al edificio de Seguridad Pública Municipal, donde fue certificado médicamente sin lesiones de gravedad.

El menor, quien padece autismo grado 3, fue entregado a su abuelo, quien informó que el niño había salido de su domicilio alrededor de las 17:30 horas, por lo que ya era buscado por sus familiares.