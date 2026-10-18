Política

Agricultura Descarta Fiebre Aftosa en Bovino de Sonora

Senasica prevé reanudar la próxima semana la inspección de ganado para EUA, suspendida el viernes

Agricultura Descarta Fiebre Aftosa en Bovino de Estación Cuarentenaria en Agua PrietaEn la imagen se muestran ejemplares de ganado vacuno. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+