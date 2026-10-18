Agricultura Descarta Fiebre Aftosa en Bovino de Sonora

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) descartó este sábado la presencia de fiebre aftosa en un bovino inspeccionado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, luego de que las muestras de laboratorio resultaron positivas a estomatitis papular bovina, una enfermedad de distribución mundial que, según la dependencia, no representa un riesgo mayor para la salud animal.

Tras detectarse el caso, el personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) ordenó como medida precautoria desalojar a los animales de la estación, enviar el ganado a su lugar de origen y desinfectar las instalaciones, informó Agricultura el viernes 16 de octubre. En ese comunicado, la dependencia indicó que la inspección de ganado con destino a Estados Unidos quedó suspendida en la estación de Agua Prieta y que las operaciones se reanudarían la próxima semana, una vez que se descartara una enfermedad exótica. El comunicado de este sábado no precisa la fecha de reanudación. En la estación de San Jerónimo, Chihuahua, las exportaciones fluían con normalidad.

Según Agricultura, durante una inspección en la estación se detectó a un becerro con aftas (llagas) en la boca, por lo que el personal de la CPA, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), tomó muestras para analizarlas en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en la Ciudad de México. El Senasica explicó el viernes que las aftas pueden deberse a diversas enfermedades vesiculares que en el pasado se han identificado como endémicas en Sonora y Chihuahua, y que corresponden a los virus de estomatitis vesicular y estomatitis papular bovina.

De acuerdo con el informe de resultados de la CPA, las pruebas de fiebre aftosa en muestras de hisopo de arrastre y de sangre completa resultaron negativas, mientras que la de estomatitis papular bovina salió positiva. El documento indica que la investigación se abrió el 16 de octubre a partir de una notificación y que las muestras se analizaron el 17 de octubre.

Agricultura explicó que, conforme a los protocolos internacionales, este tipo de reportes se atienden y analizan de inmediato, porque sus signos clínicos son similares a los de otras enfermedades vesiculares exóticas —ausentes en México— de importancia cuarentenaria.

La dependencia sostuvo que, con apoyo del Senasica y la CPA, mantiene vigilancia epidemiológica permanente de enfermedades vesiculares, lo que ha permitido confirmar que el país está libre de fiebre aftosa desde 1954.

El Senasica afirmó que el caso se confirmó como estomatitis papular bovina en menos de 24 horas, lo que, según el organismo, demuestra su capacidad de respuesta y de diagnóstico inmediato y da garantías sobre los sistemas de vigilancia que protegen la sanidad de la ganadería mexicana.

En el comunicado del viernes, el Senasica exhortó a los médicos veterinarios a revisar el ganado en los corrales de origen antes de enviarlo a las estaciones cuarentenarias para su exportación y, si detectan aftas en cualquier animal, a avisar a la dependencia.

Con información de N+.

CT