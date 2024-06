Familiares de Rancheros Desaparecidos en Sonora Exigen su Localización

Consternada y desesperada se encuentra la familia de Sergio y Ramiro Góngora Romero, ambos adultos mayores de 73 y 81 años, quienes se encuentra desaparecidos desde el pasado 21 de junio en las inmediaciones de Altar y Caborca.

Santiago Góngora Ortiz, sobrino de Sergio y Ramiro Góngora, informó que se enteraron el día viernes 21, por un vecino, que el rancho familiar llamado El Cúmaro, el fuego había consumido la casa.

Un vecino el día viernes 21 de este mes, se encontró no precisamente en llamas porque ya había consumido las llamas la casa, si no que estaba echando humo por la puerta y la ventana, entonces no sabemos, es lo último que sabemos de mi familia y también sabemos por fuentes oficiales que los cuerpos de mis tíos no se encuentran dentro del interior de la casa que está quemada que era una de las angustias que más teníamos que se encontraran ahí sin vida los mismos.