Inicio Sonora Se Registra Riña al Interior del CERESO de Ciudad Obregón en Sonora; Esto Sabemos

Se Registra Riña al Interior del CERESO de Ciudad Obregón en Sonora; Esto Sabemos

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A través de un comunicado se informa movilización al interior del CERESO de Ciudad Obregón en Sonora.

Se Registra Movilización en el Cereso de Ciudad Obregón en Sonora; Esto Sabemos

Se Registra Movilización en el Cereso de Ciudad Obregón en Sonora. Foto: MediosObson

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A través de un comunicado El Gabinete de Seguridad informó que atienden una riña al interior del CERESO de Ciudad Obregón. Mencionan que el incidente se encuentra controlado y se restableció el orden en el inmueble. 

Elementos de seguridad se encuentran en el lugar brindando apoyo y resguardo en coordinación con las demás corporaciones de emergencia y seguridad. 

 

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