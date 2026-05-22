Se Registra Riña al Interior del CERESO de Ciudad Obregón en Sonora; Esto Sabemos
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A través de un comunicado se informa movilización al interior del CERESO de Ciudad Obregón en Sonora.
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A través de un comunicado El Gabinete de Seguridad informó que atienden una riña al interior del CERESO de Ciudad Obregón. Mencionan que el incidente se encuentra controlado y se restableció el orden en el inmueble.
Elementos de seguridad se encuentran en el lugar brindando apoyo y resguardo en coordinación con las demás corporaciones de emergencia y seguridad.
El Gabinete de Seguridad informa que al medio día, en el pabellón 3 del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, se registró una riña.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 22, 2026
El incidente se encuentra controlado y se restableció el orden. Las autoridades locales del @gobiernosonora y el…
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