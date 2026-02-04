Accidente Deja un Muerto y Tres Lesionados en la Carretera Hermosillo - Ures

Una persona sin vida y tres lesionadas, entre ellas dos menores de edad, fue el saldo que dejó un choque y volcamiento a la altura del kilómetro 22 de la carretera Hermosillo - Ures.

Jesús Alberto García Fraijo, encargado de servicio de la Estación Centro del Departamento de Bomberos de Hermosillo, informó que el siniestro fue reportado al 9-1-1 alrededor de las 3:50 de la tarde, arribando al sitio pocos minutos después para atender la emergencia.

Tuvimos un volcamiento de una camioneta la cual circulaba de poniente a oriente al momento perdió el control y sale de la carretera, tenemos tres lesionados una persona del sexo femenino y dos menores de edad, alrededor de nueve a diez años

Asimismo, detalló que la víctima fatal del incidente no ha sido identificada de manera oficial, pero se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias pertinentes.

Trasladan a dos menores lesionados y una mujer tras accidente en la carretera Hermosillo- Ures

La mujer y los dos menores lesionados fueron trasladadas a recibir atención médico al Seguro Social, reportándose estables, mientras que el cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia legal.

Derivado del siniestro, el tráfico en la zona fue afectado durante varios minutos, mientras las autoridades realizaban las labores de rescate.

Gustavo Moreno N +

KRRC