Rescatan a Hombre Dentro de Casa Incendiada en Hermosillo; Aparentemente Estaba Dormido

Un hombre resultó lesionado y tuvo que ser rescatado por elementos de la Policía Estatal y Bomberos de Hermosillo, luego de que se incendiara su domicilio ubicado en cerrada Villa Alcalá, en la colonia Villas del Sur.

Al parecer la persona se encontraba dormida cuando inició el fuego, pero vecinos del sector que se percataron de las llamas, subieron a la azotea e indicaron a los policías, quienes fueron los primeros respondientes, que había alguien en el interior.

Una vez que lo pudieron sacar por el techo, los bomberos lo bajaron en una camilla rígida para ser trasladado a recibir atención médica a un hospital.

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Reportero: Roberto Bahena N+