Rescatan a Mujer Privada de la Libertad en Colonia Altares, en Hermosillo
Autoridades de seguridad rescataron a una mujer que estaba privada de ilegalmente de su libertad y abatieron a un presunto criminal, en la colonia Altares, al sur de Hermosillo.
Una mujer identificada como Patricia Margarita fue rescatada sana y salva por autoridades estatales, luego de un operativo realizado la tarde de este viernes, en la colonia Altares, al sur de Hermosillo.
La víctima había sido privada de la libertad un día antes, cuando fue llevada por la fuerza desde un comercio en la colonia Quintas del Sol.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, agentes de diversas corporaciones del gabinete de seguridad ubicaron un domicilio, ubicado en avenida Diecinueve, donde la mujer se encontraba cautiva.
Hombres armados atacaron a autoridades tras el rescate
Al arribar al sitio, los elementos fueron agredidos por hombres armados, situación que derivó en un enfrentamiento, dejando a uno de los presuntos captores abatido tras el intercambio de disparos.
Al neutralizar la agresión, los agentes ingresaron al inmueble y lograron rescatar a la víctima ilesa, mientras que autoridades mantienen un operativo en la zona para dar con el paradero del resto de los involucrados en la privación ilegal de la libertad.
con información de Gustavo Moreno
ABM