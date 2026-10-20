Accidentes

Camión de Transporte Público se Incendia en Hermosillo; Pasajeros Lograron Ponerse a Salvo

Las llamas comenzaron en el compartimento del motor para posteriormente extenderse hacia la parte posterior del vehículo

Camión de Transporte Público se Incendia en Hermosillo; Pasajeros Lograron Ponerse a SalvoCamión de Transporte Público se Incendia en Hermosillo; Pasajeros Lograron Ponerse a Salvo. Foto: N+

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