Camión de Transporte Público se Incendia en Hermosillo; Pasajeros Lograron Ponerse a Salvo

Un camión de transporte público perteneciente a la Ruta 9 Villas del Sur sufrió un incendio casi total, alrededor de las seis de la tarde de este lunes, lo que provocó una inmediata movilización del Departamento de Bomberos sobre el bulevar Eusebio Kino y Ramón Corral, al oriente de Hermosillo.

Giovani Iriki Ruiz, responsable de turno de la estación centro del Departamento de Bomberos, explicó que a pesar de la gravedad del incidente, cerca de 30 personas que viajaban en la unidad fueron puestas a salvo a tiempo y sin registrar heridas de consideración.

“Al llegar se detecta que está el camión casi en su totalidad incendiado y por lo que se enfocaron los muchachos en cortar propagación y sofocar, inmediatamente nosotros nos fuimos a ver la atención sobre las personas. Fueron 30 personas aproximadamente evacuadas de lo que fue el camión urbano sin lesiones de consideración ni nada, solo crisis nerviosa, por el susto”, comentó Iriki.

Las evaluaciones preliminares señalan que las llamas comenzaron en el compartimento del motor para posteriormente extenderse hacia la parte posterior del vehículo.

Durante las maniobras para extinguir el fuego, los elementos enfrentaron una complicación adicional por el escurrimiento de combustible combinado con agua hacia la zona baja de la vialidad, lo que obligó al uso de insumos químicos especializados y al desalojo preventivo de vehículos adyacentes.

“Lo que nomás nos interesaba era que el líquido que ves corriendo hacia abajo es diesel con agua, entonces nos interesaba que controlarlo para evitar que llegara a un punto de insión y se pudiera incendiar, y provocando, pues riesgos en los vehículos que están en la parte de abajo. De hecho, evacuamos en un negocio que está acá atrás, evacuamos unos vehículos que están estacionados precisamente para evitar algún riesgo de incendio… estaban cinco vehículos atrás”.

Tras la aplicación de la espuma retardante y el enfriamiento de la unidad, la zona quedó totalmente fuera de peligro.