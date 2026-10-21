Accidentes

Responsable de Accidente Donde Murieron 4 Personas Consumió Alcohol: Fiscalía de Sonora

El peritaje confirmó que el vehículo rojo se pasó el semáforo en el cruce del bulevar Kino y Periférico Oriente

Fiscalía de Sonora Informa Avances del Accidente Donde Murieron Cuatro Personas en HermosilloFiscalía de Sonora Informa Avances del Accidente Donde Murieron Cuatro Personas en Hermosillo. Foto: Martín V. González

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