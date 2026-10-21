Responsable de Accidente Donde Murieron 4 Personas Consumió Alcohol: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer los avances en la investigación del accidente registrado la madrugada del lunes en la colonia San Luis, al oriente de Hermosillo, el cual dejó un saldo de cuatro personas muertas y cuatro más lesionadas; entre las víctimas, se encuentran menores de edad.

De acuerdo con los peritajes, videos de seguridad y pruebas toxicológicas, la responsabilidad recae totalmente en el conductor de un automóvil Corolla de color guinda, identificado como Cristian Antonio "N", de 32 años, quien falleció en el lugar de los hechos.

La investigación determinó que el sujeto conducía bajo los efectos del alcohol y a una velocidad superior a los 135 kilómetros por hora, en una zona donde el límite permitido es de apenas 50 kilómetros.

El peritaje confirmó que el Corolla se pasó el semáforo en rojo en el cruce del bulevar Kino y Periférico Oriente, e impactó de lleno a un vehículo Aveo de color blanco, perteneciente a una plataforma digital que circulaba con la luz verde a su favor.

Dentro del vehículo de aplicación viajaba una familia. En el sitio perdieron la vida la joven Suyva, de 19 años, y dos niñas de 16 y 4 años de edad. Dos menores más, de 2 y 7 años, se encuentran hospitalizados con lesiones que ponen en riesgo su vida.

El chofer de la plataforma, Adolfo Isaac, de 45 años, también resultó gravemente herido y las autoridades descartaron cualquier responsabilidad de su parte.

Las pruebas médicas confirmaron que tanto el conductor responsable como su acompañante dieron positivo al consumo de alcohol, además, las pruebas toxicológicas revelaron que el copiloto habría consumido cocaína.

Dentro del auto se localizaron envases de cerveza. Ambos se habían conocido horas antes en un centro nocturno. Las autoridades informaron que la Comisión de Atención a Víctimas ya brinda apoyo integral y gastos funerarios a la familia afectada.