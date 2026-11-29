Un conato de incendio por cortocircuito provocó la evacuación y clausura temporal de una sucursal, en Ciudad Obregón, de la misma cadena de tiendas de descuentos donde el 1 de noviembre de 2025 fallecieron 24 personas por un incendio en Hermosillo.

El Departamento de Bomberos local informó que la falla eléctrica se registró alrededor del mediodía del sábado, en la azotea del local comercial ubicado en el cruce de las calles Miguel Alemán y No Reelección, en el centro de la ciudad.

El comandante del cuerpo de rescate, Víctor Ricardo Manosalvas Mena, informó que, al momento del incidente, en la tienda se encontraban nueve empleados, quienes aplicaron protocolos de Protección Civil para resguardarse antes de la llegada de policías y bomberos.

“Ellos mismos se hicieron un repliegue y dicen que escucharon un tronido y empezaron a ver mucho humo que salía de la parte superior de la edificación y ya cuando llegaron los muchachos, como te digo, pudieron detectar de dónde venía el humo y quitar uno de los plafones, pues inmediatamente activaron un extintor de la propia tienda para poderlo controlar donde estaba saliendo el humo”, relató Manosalvas Mena.

También indicó que, tras el conato de incendio, Protección Civil ordenó el cierre temporal del local comercial, mientras se realizan los peritajes y la revisión de las instalaciones para evitar otras situaciones de riesgo.