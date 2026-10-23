Capitanía de Puerto Peñasco Emite Alerta Marítima Para Localizar Embarcación

La Capitanía de Puerto de Puerto Peñasco emitió una alerta a la comunidad marítima para localizar una embarcación que lanzó un llamado de auxilio mientras se encontraba en aguas del Mar de Cortés.



Como parte del reporte de emergencia, la autoridad marítima cuenta con las coordenadas geográficas de la última posición informada en latitud norte y longitud oeste del Alto Golfo de California.



Ante la situación, se solicitó el apoyo de embarcaciones pesqueras, comerciales y de recreo que naveguen cerca de ese punto, con el propósito de contribuir a las labores de búsqueda y localización.



También se pidió a quienes tengan información o logren avistar la embarcación que lo reporten de inmediato a la capitanía de puerto más cercana.



Hasta el momento no se ha actualizado información sobre su localización y para proporcionar algún dato relacionado con la emergencia, se habilitó el número telefónico 638 383 1642, correspondiente a la Capitanía de Puerto de Puerto Peñasco.