Seguridad

Capitanía de Puerto Peñasco Emite Alerta Marítima Para Localizar Embarcación

La autoridad marítima cuenta con las coordenadas geográficas de la última posición informada

Capitanía de Puerto Peñasco Emite Alerta Marítima Para Localizar Una EmbarcaciónCapitanía de Puerto Peñasco Emite Alerta Marítima Para Localizar Una Embarcación. Foto: Google Maps

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