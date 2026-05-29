Capturan a Presunto Asesino de Comandante de la Policía de Agua Prieta en 2007

Tras permanecer vigente por casi dos décadas una orden de aprehensión como presunto responsable del homicidio de un comandante de la Policía Municipal de Agua Prieta, fue ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en contra de Francisco “N”, conocido con los alias de “El Diablo”, “El Chamuco”, “El Prieto” y/o “El Cari”.



La captura se realizó una vez que el señalado recuperó su libertad de un Centro Federal de Reinserción Social, momento en el que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal cumplimentaron el mandamiento judicial pendiente.

El pasado febrero de 2007 el imputado habría asesinado al comandante de la Policía Municipal de Agua Prieta

Las investigaciones establecen que el ahora imputado habría participado junto a varios hombres armados en un ataque perpetrado el 26 de febrero de 2007 contra las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Agua Prieta.



Durante la agresión fue asesinado Ramón “N”, quien se desempeñaba como comandante de la corporación y recibió múltiples impactos de arma de fuego.



La Fiscalía estatal indicó que el caso continuó bajo investigación a pesar del tiempo transcurrido, por lo que la orden judicial seguía activa hasta lograr la localización y captura del probable responsable, quien ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo del proceso penal correspondiente.