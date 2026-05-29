Capturan a Presunto Asesino de Comandante de la Policía de Agua Prieta en 2007

Un sujeto señalado como presunto responsable de asesinar a un comandante de la Policía Municipal de Agua Prieta hace casi 2 décadas, fue capturado e imputado.

Capturan a Presunto Asesino de Comandante de la Policía de Agua Prieta en 2007Foto: FGJES

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Imputan a 'El Chamuco' por el asesinato de un comandante en 2007. La orden de captura se ejecutó tras su liberación.

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