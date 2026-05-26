Cinco Hombres Imputados por Muerte de 2 Personas y 7 Lesionados en Cereso de Ciudad Obregón

Luego de una riña donde 2 personas fueron asesinadas y 7 más resultaron lesionadas dentro del Cereso de Ciudad Obregón, cinco hombres fueron imputados por el hecho.

Cinco Hombres Imputados por Muerte de 2 Personas y 7 Lesionados en Cereso de Ciudad ObregónFoto: Archivo N+

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Cinco hombres imputados tras riña en Cereso de Ciudad Obregón: 2 muertos y 7 heridos. Descubre más sobre este caso.

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