Cinco Hombres Imputados por Muerte de 2 Personas y 7 Lesionados en Cereso de Ciudad Obregón

Cinco hombres fueron vinculados a proceso por diversos delitos cometidos en el interior del Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, entre los que se encuentra el homicidio de dos internos y dejar a otras siete personas lesionadas, incluido un custodio, haciendo uso de arma de fuego y armas blanca.



Los imputados fueron identificados como Ramón Alfonso “N”, Kevin Daniel “N”, Ángel Jhoan “N”, Tommy Alejandro “N” y Hugo Daniel “N”, señalados como presuntos responsables de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en número de dos; tentativa de homicidio calificado en número de seis; así como lesiones graves contra un custodio y asociación delictuosa.

Los hombres utilizaron armas de fuego y armas blancas dentro del Cereso de Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que durante los hechos registrados el viernes pasado, 22 de mayo, los imputados y otros copartícipes efectuaron una agresión coordinada contra internos de un grupo criminal, con uso de armas de fuego y armas blancas, que derivó en la muerte de Brandon Said “N” y Jesús Miguel “N”.



Los lesionados son los internos José Ángel “N”, Luis Adrián “N”, Héctor Ángel “N”, Bryan Axel “N”, Martín Alberto “N” y Ricardo “N”; mientras que el custodio es Jesús Martín "N".



El juez resolvió vincular a proceso a los cinco imputados y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.