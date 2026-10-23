CNDH Abrió Quejas de Oficio por la Muerte de Bebés Bajo Cuidado de Terceros en Hermosillo

La Comisión Estatal de Derechos Humanos analiza los casos de dos menores que fallecieron mientras estaban bajo el cuidado de terceros: una bebé localizada inconsciente en una guardería de la colonia Centenario, en Hermosillo, el pasado 7 de octubre, y una niña de un año y nueve meses que falleció por ahogamiento en una alberca el 17 de agosto en San Carlos, Guaymas.

Cervando Flores Castelo, presidente de la CEDH, explicó que el organismo abrió quejas de oficio para revisar ambos casos y establecer contacto con las familias afectadas, con el propósito de brindarles asesoría jurídica y acompañamiento.

“Necesariamente nosotros lo hacemos como queja de oficio, y luego esa queja de oficio, pues deriva un informe. Bueno, estamos, siempre hacemos paralelamente una estrategia de contacto con las familias, con las víctimas afectadas como este caso fue, pues, relativamente reciente, entonces nosotros dejamos pasar un tiempo prudente para poder, pues, que pase el duelo, o al menos el tiempo prudente en cuanto al duelo, para poder abordar a la familia y ponernos a sus órdenes en cuanto a la asesoría”, dijo el presidente de la CEDH

En el caso de Hermosillo, la bebé fue localizada inconsciente y trasladada a un hospital privado, donde perdió la vida. La guardería fue suspendida por la Coordinación Estatal de Protección Civil mientras la Fiscalía General de Justicia realiza las investigaciones; sin embargo, las autoridades no han informado públicamente sobre los avances del caso.

Respecto a la muerte de la pequeña en San Carlos, Guaymas la niñera estaba al cuidado de la menor durante las vacaciones de una familia originaria de Navojoa, que contrató sus servicios mediante una agencia de Ciudad Obregón, quien fue imputada, pero el juez determinó no vincularla a proceso, aunque el caso sigue por medio de una impugnación.

“Acompañamos a las familias, apuramos o combinamos en el caso de Fiscalía, para que se atiendan, sobre todo el avance de las carpetas de investigación”, mencionó Cervando

Precisó que todavía no se han emitido recomendaciones, ya que estas pueden derivarse de los informes correspondientes, mientras la Comisión mantiene como prioridad la asesoría a las familias y el seguimiento de las investigaciones.