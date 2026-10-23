Seguridad

CNDH Abrió Quejas de Oficio por la Muerte de Bebés Bajo Cuidado de Terceros en Hermosillo

El organismo pidió revisar ambos casos y establecer contacto con las familias

CNDH Abrió Quejas de Oficio por la Muerte de Bebés Bajo Cuidado de Terceros en HermosilloCNDH Abrió Quejas de Oficio por la Muerte de Bebés Bajo Cuidado de Terceros en Hermosillo. Foto: Google Maps

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CNDH Investiga Fallecimiento de Bebés Bajo Cuidado de Terceros en Hermosillo | N+