Colectivo de Búsqueda Localiza Siete Osamentas en Nogales, Sonora

El colectivo Buscadoras de la Frontera reportaron el hallazgo de siete osamentas en cinco fosas diferentes en la zona de Mariposa en Nogales, Sonora, durante las jornadas realizadas por el séptimo aniversario de la organización el pasado 15 y 16 de octubre.

Las acciones se realizaron en la zona norponiente de la ciudad de Nogales donde participaron los colectivos Guerras Buscadoras de Guaymas y Empalme, Guerreras de Cajeme, Buscadoras de Altar y Te Buscaremos Hasta Encontrarte.

El día 15 se localizaron tres fosas con cinco osamentas, además de diferentes prendas de vestir e indicios que fueron asegurados por autoridades ministeriales.

Mientras el día 16 se localizaron dos fosas clandestinas más, la primera pegada la franja fronteriza entre Sonora y Arizona, con una osamenta, aunque no se recuperaron prendas que ayuden a la identificación y en la segunda fosa si se logró encontrar un bóxer de color azul.

Las zonas fueron aseguradas por personal de la Fiscalía de Sonora, quienes serán los encargados de realizar las pruebas necesarias que ayuden a identificar la identidad las osamentas localizadas.

El colectivo Buscadores de la Frontera de Nogales aseguraron que continuarán con las jornadas de búsqueda en la zona norte de Sonora hasta localizar a sus seres queridos y traer un poco de paz a las familias.

Reafirmaron su invitación a cualquier persona que tenga información sobre donde realizar las búsquedas para que realicen el reporte de forma anónima.