Seguridad

Colectivo de Búsqueda Localiza Siete Osamentas en Nogales, Sonora

Las zonas fueron aseguradas por personal de la Fiscalía del estado

Colectivo de Búsqueda Localiza Siete Osamentas en Nogales, SonoraFoto: N+
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