Conductora Choca Contra Casa en Hermosillo, Sonora; Hay Dos Lesionadas

Una mujer resultó lesionada tras estrellar su vehículo en una casa al norponiente de Hermosillo luego de manejar a exceso de velocidad.

La conductora de un sedán blanco se dirigía de poniente a oriente por el bulevar Luz Valencia, cuando al llegar al cruce con Francisco León, de la colonia Miguel Valencia, perdió el control en una semi curva, se subió a la guarnición, se metió a un baldío y terminó impactándose contra la pared de un domicilio causando daños estructurales de consideración.

Una adulta mayor que cocinaba en el interior de la vivienda resultó con lesiones leves en una pierna.

Las mujeres fueron valoradas en el sitio pero solo la conductora requirió traslado a un hospital para recibir valoración médica. El lugar quedó bajo resguardo de Protección Civil.