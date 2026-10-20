Seguridad

Conductora Choca Contra Casa en Hermosillo, Sonora; Hay Dos Lesionadas

Al interior del lugar una adulta mayor resultó con lesiones leves

Mujer Choca Contra Casa en HermosilloMujer Choca Contra Casa en Hermosillo. Foto: N+

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