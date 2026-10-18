Desmantelan Casino Clandestino en Sonoyta, Sonora

La Fiscalía de Sonora informó que desmantelaron un casino clandestino en el municipio de Sonoyta, donde lograron asegurar un total de 43 equipos utilizados para juegos de azar.

Los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Centro, donde se realizaron acciones de investigación sobre el delito de narcomenudeo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la inspección se localizaron 25 equipos de cómputo integrados por el CPU y monitor, utilizados para realizar juegos de azar, así como 18 máquinas tragamonedas, los cuales fueron relacionados con actividades ilícitas.

Además, se encontraron 13 envoltorios de plástico transparente con una hierva verde con características similares a la mariguana y una pipa de cristal, si como dos cámaras de video vigilancia.

La Fiscalía informó que tras concluir el cateo el inmueble quedó asegurado, mientras que los objetos y la sustancia fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente para realizar los procedimientos periciales y legales necesarios para fin de identificar y detener a los responsables.