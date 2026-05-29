Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma y Agredir a su Pareja en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal en distintos sectores de Hermosillo, luego de ser señalados por agresiones y actos de violencia familiar ocurridos el jueves.



En un primer caso, Carlos Darío “N”, de 53 años de edad, fue arrestado minutos después de presuntamente amenazar a su pareja con una réplica de arma de fuego, en la colonia Los Bagotes.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:46 de la tarde del jueves, en un domicilio ubicado sobre las calles Salerno y Acacia, donde la víctima, de 49 años, denunció que además fue pateada en diferentes partes del cuerpo y jaloneada del cabello.

Detenido por arrojar piedras e insultar a su hija

En otro hecho, Jesús Eluid “N”, de 52 años, fue detenido en la colonia Internacional luego de presuntamente arrojar piedras dentro de su vivienda e insultar a su hija.



La afectada, de 33 años de edad, solicitó apoyo policial en las calles Tuxtla Gutiérrez y Cabo Blanco, alrededor de las 08:45 de la mañana del jueves.



Tras ambas intervenciones, los detenidos fueron turnados ante la autoridad investigadora correspondiente por el delito de violencia familiar.