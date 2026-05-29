Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma y Agredir a su Pareja en Hermosillo

Un sujeto fue detenido luego de ser acusado por su pareja de presuntamente amenazarla con una réplica de arma y agredirla en una casa de la colonia Los Bagotes de Hermosillo

Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma y Agredir a su Pareja en HermosilloFoto: Archivo N+

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Detención en Hermosillo: Carlos Darío, de 53 años, arrestado por presuntamente agredir a su pareja con una réplica de arma.

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