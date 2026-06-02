Dos Hombres Fueron Rescatados de Ahogarse en Playa de Bahía de Kino, Hermosillo

Dos hombres fueron rescatados por elementos del Departamento de Bomberos luego de encontrarse en riesgo de ahogarse en la zona del muelle en Bahía de Kino.

Dos Hombres Fueron Rescatados de Ahogarse en Playa de Bahía de Kino, HermosilloFoto: Archivo N+

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Dos hombres fueron salvados de ahogarse en Bahía de Kino por bomberos. Uno de ellos presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol. Conoce los detalles del rescate.

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