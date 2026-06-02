Dos Hombres Fueron Rescatados de Ahogarse en Playa de Bahía de Kino, Hermosillo

Elementos del Departamento de Bomberos rescataron la tarde del lunes a dos hombres que estuvieron a punto de ahogarse en aguas de Bahía de Kino, en un incidente registrado a la altura del muelle de esta comunidad de la zona rural poniente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, cuando un joven comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote y empezó a hundirse, lo que generó una situación de emergencia entre las personas que se encontraban en el lugar.

Un hombre intentó rescatarlo pero ambos terminaron en riesgo de ahogarse

Al percatarse de lo sucedido, un segundo hombre se lanzó al mar con la intención de auxiliarlo; sin embargo, debido a la desesperación del primero, ambos terminaron en riesgo de ahogarse al no poder regresar por sus propios medios a una zona segura.



Bomberos especializados en rescate acuático ingresaron al mar y lograron poner a salvo a las dos personas. De acuerdo con la información proporcionada, una de ellas se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.