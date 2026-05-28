Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Familiares de Menor Abandonado en Nogales, Sonora

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha para localizar a los familiares de José Antonio Candia Varela, menor de 9 años que fue abandonado el pasado fin de semana en las instalaciones del DIF Municipal de Nogales.



De acuerdo con las investigaciones, el niño viajó a la frontera acompañado de una hermana de 23 años y otro menor de 12 años, todos originarios de Guerrero, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos para reunirse con su madre, quien presuntamente reside en ese país, pero se desconoce el paradero de las otras dos personas que acompañaban al menor.



Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Niño de 9 Años es Abandonado en Oficinas del DIF de Nogales, Sonora

El niño permanece bajo resguardo en el albergue del DIF Nogales, donde recibe atención y cuidados, mientras continúan las indagatorias para ubicar a sus familiares.



El menor indicó a las autoridades que su madre se encuentra en Estados Unidos, por lo que se espera obtener más información que permita localizar a algún familiar.

El menor habría llegado solo a las instalaciones del DIF en Nogales

Los hechos ocurrieron cuando el niño llegó solo a las instalaciones del DIF y tocó el timbre de acceso. Personal del lugar relató que el menor se encontraba llorando y explicó que varias personas desconocidas que viajaban en un sedán gris lo dejaron en el sitio y le indicaron que ahí lo cuidarían.



Tras ser valorado médicamente y descartarse lesiones, quedó a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

El menor refiere ser originario de la Ciudad de México

En la ficha difundida por la Comisión de Búsqueda se establece que el menor refiere ser originario del Estado de México y/o Ciudad de México; además, se informó que es de complexión delgada, piel morena clara, cabello negro liso y ojos cafés.



Cualquier información puede proporcionarse de manera anónima al teléfono 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.