Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Familiares de Menor Abandonado en Nogales, Sonora

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda para localizar a los familiares de José Antonio Candia Varela, menor abandonado en Nogales, Sonora.

Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Familiares de Menor Abandonado en Nogales, SonoraFoto: Comisión de Búsqueda de Personas

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Niño de 9 años abandonado en Nogales busca a su familia. La Comisión de Búsqueda de Sonora emite ficha de búsqueda.

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