Mujer es Detenida por Amenazar a su Madre con Quemar su Casa en Hermosillo

Por el presunto delito de violencia familiar dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público en Hermosillo el fin de semana.

Con base en información de la Policía Municipal alrededor de las 08:50 de la noche se llevó a cabo la detención de Keyla Eredibeth "N" de 27 años, en las calles Yuste entre Peñaflor y Peñalara de la colonia La Cholla, luego de haber amenazado de muerte a su madre.

En el lugar la ofendida de 43 años, dijo que su hija llegó agresiva, gritándole, insultándola e intentando golpearla y advirtiéndole que quemaría la casa.

A las 07:30 de la tarde del sábado elementos municipales detuvieron a Michel Guadalupe "N" de 25 años en un domicilio ubicado en las calles Félix González Luna y Capomo, de la colonia Arboledas.

Su esposa lo reportó agresivo informando a la autoridad que minutos antes la golpeó en el brazo derecho a la altura del hombro, con lo que aparecer era una piedra.