Seguridad

Mujer es Detenida por Amenazar a su Madre con Quemar su Casa en Hermosillo

En el lugar la ofendida de 43 años, dijo que su hija llegó agresiva, gritándole, insultándola e intentando golpearla

Mujer Amenaza de Muerte a su MadreMujer Amenaza de Muerte a su Madre. Foto: N+

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