Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir e Intentar Atropellar a su Expareja en Hermosillo

Un sujeto fue detenido luego de ser acusado por su expareja de agredirla e intentar atropellarla en la colonia Gómez Morín de Hermosillo, Sonora.

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Impactante: un hombre detenido por intentar atropellar a su expareja en Hermosillo. Infórmate sobre lo ocurrido.

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