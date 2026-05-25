Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir e Intentar Atropellar a su Expareja en Hermosillo

Tres presuntos agresores fueron arrestados durante el fin de semana en reportes distintos de violencia familiar, ocurridos al norte de Hermosillo y en Bahía de Kino.



A la 1:40 horas del domingo, policías preventivos atendieron el reporte de una mujer de 21 años de edad, que denunció a su expareja identificada como Miguel Ángel “N”, de 33 años, por golpearla e intentar atropellarla con un automóvil.



La agresión ocurrió frente a una vivienda localizada en las calles San Pedro y Chaparral, de la colonia Gómez Morín.

Sujeto detenido por presuntamente amenazar de muerte a su papá

Mientras que durante la mañana del mismo domingo, alrededor de las 8:25 horas, un individuo identificado como Juan Manuel "N", de 46 años de edad, amenazó a su papá de 67 año, con quitarle la vida en su casa, ubicada en las calles Ignacio Salazar y Maza de Juárez, de la colonia Bella Vista.

Capturado por presuntamente golpear con una botella a su pareja

El tercer reporte ocurrió durante la madrugada del domingo, en Bahía de Kino, dentro de una vivienda ubicada en las calles Guaymas, entre Tampico y Salina Cruz, de la colonia Primavera.



Ahí fue capturado Cairo "N", de 21 años de edad, tras golpear con una botella a su pareja de 20 años de edad, provocándole fractura del tabique nasal.



Los tres presuntos agresores fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.