Sentencian a Sujeto por Transportar a 52 Migrantes en Sonora; 20 Eran Menores

José "N" fue sentenciado a 12 años de prisión y se le impuso una multa de 814 mil 275 pesos, luego ser encontrado culpable del transporte de un total de 52 migrantes en Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al sujeto en 2024, a la altura del kilómetro 98+200, en el tramo Ciudad Obregón - Guaymas.

¿Cuántos migrantes transportaba de manera ilegal en el país?

El sentenciado José "N" se le encontró culpable de transportar de manera ilegal a 52 personas extranjeras, 20 de ellas fueron menores de edad, quienes no contaban con documentación legal para su estancia en el país.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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