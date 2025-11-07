Sismo en Baja California Sur se Percibe en Sonora; ¿Reportan en Hermosillo, Guaymas y Empalme?

Un sismo de magnitud 5.7 se registró la madrugada de este viernes en el Golfo de California, con epicentro 71 kilómetros al norte de Santa Rosalía, Baja California Sur, según reportó el Servicio Sismológico Nacional, el cual se percibió en municipios como Guaymas, Empalme y Hermosillo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 05:04 horas, tiempo local de Sonora, y fue percibido en el municipio de Guaymas, sin que hasta el momento se registren daños o personas lesionadas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó que se mantienen recorridos preventivos para descartar afectaciones estructurales o en servicios básicos, y exhortó a la población a mantener la calma y seguir únicamente información de fuentes oficiales.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, segundos antes del evento principal se registró un sismo preliminar de magnitud 4.2, localizado 68 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, con una profundidad de 7 kilómetros.

Durante las últimas 24 horas, el Sismológico ha reportado 26 temblores menores frente a las costas del Golfo de California, entre Guaymas y Santa Rosalía, sin que se hayan registrado afectaciones en territorio sonorense.

Información en desarrollo...