Sociedad

Incendio en Almacén de Negocio de Decoraciones Deja un Hombre con Quemaduras en SLRC, Sonora

El fuego se propagó por el interior del inmueble y consumió por completo la mercancía

Incendio de Bodega en SLRC en SonoraIncendio de Bodega en SLRC en Sonora. Foto: Notiface AG

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