Incendio en Almacén de Negocio de Decoraciones Deja un Hombre con Quemaduras en SLRC, Sonora

Un hombre con quemaduras en el rostro y pérdidas materiales totales dejó un incendio que arrasó con el almacén de un negocio de decoraciones, ubicado en la avenida Coahuila, entre las calles 20 y 21, de la colonia Altar, en San Luis Río Colorado.

El siniestro sucedió a las 10:30 de la mañana de este martes, en donde el fuego se propagó por el interior del inmueble y consumió por completo la mercancía y el mobiliario que se encontraban en el lugar, provocando severos daños en las instalaciones. Para controlar la emergencia, elementos de Bomberos Municipales, Bomberos Rurales y Bomberos Voluntarios Sanluisinos, trabajaron de manera coordinada durante varias horas hasta lograr sofocar las llamas.

El hombre que sufrió quemaduras en el rostro recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja en el sitio, para su posterior traslado para valoración médica.

Las causas que originaron el siniestro aún se desconocen, por lo que las autoridades investigadoras realizarán los peritajes correspondientes para establecer el punto de ignición del fuego.