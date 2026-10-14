Sociedad

Sismo de 3.8 al Suroeste de Puerto Peñasco; Protección Civil No Reporta Daños

El movimiento telúrico se registró a 90 kilómetros del municipio sonorense con una profundidad de 10km

Sismo de 3.8 al Suroeste de Puerto Peñasco; Protección Civil No Reporta DañosSismo de 3.8 al Suroeste de Puerto Peñasco; Protección Civil No Reporta Daños. Foto: Protección Civil

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+