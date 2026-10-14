Sismo de 3.8 al Suroeste de Puerto Peñasco; Protección Civil No Reporta Daños

Se registro un sismo de magnitud 3.8 a 90 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco, en el Golfo de California durante la madrugada de hoy.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil tras realizar un operativo de inspección hasta el momento no se reportan afectaciones ni personas que hayan percibido el movimiento.

El último sismo registrado en el estado ocurrió el pasado 16 de agosto en el este de Agua Prieta. El movimiento telúrico fue de magnitud 4.4 y de igual manera no se reportaron afectaciones ni personas lesionadas.