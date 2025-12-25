Sujeto Agrede con Cuchillo a su Hermana Durante Nochebuena en Hermosillo

La tarde del 24 de diciembre fue detenido Carlos Iván “N”, de 34 años, acusado del delito de violencia doméstica, ya que fue señalado de herir a su hermana con un cuchillo y golpearla en varias partes de cuerpo.

Los hechos ocurrieron a las 15:50 horas en un domicilio de la calle tres pinos del fraccionamiento santa clara, ubicado al sur de la ciudad, donde la víctima, una mujer de 34 años, llamó al 911 reportando haber sido agredida por su hermano.

La mujer señaló que la hirió en la mano izquierda con un cuchillo de cocina y además la golpeó en diferentes partes del cuerpo.

Por esto quedó detenido por agentes de la Policía Municipal, quienes turnaron al presunto agresor a la autoridad investigadora correspondiente.

Detienen a sujetos con arma blanca en Hermosillo en Nochebuena

En el día de Nochebuena, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a tres personas que portaban armas blancas en la vía pública, una de ellas traía un machete de 30 centímetros.

En un primer hecho, a las 7:00 de la mañana, fue detenido David Enrique “N” de 56 años por las calles López Riesgo y Gastón Cano Ávila, en la colonia Altares, al sur de la ciudad, quien traía consigo un cuchillo de 27 centímetros.

A las 10:20 se aprehendió a Edel Alejandro “N” de 32 años, quien iba por las calles Ponciano Arriaga y Gómez Farías, en la colonia Pitic, con un machete de 30 centímetros.

Y a las 11:20, se detuvo a Rubén Ángel “N”, en las calles Querobabi y Yáñez, de la colonia Villa Sonora, al norte de Hermosillo, quien portaba un cuchillo de 30 centímetros.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

