Sujeto es Agredido a Balazos por Fuera de una Tienda en Cajeme; Perdió la Vida en el Hospital

Un hombre que había resultado gravemente herido tras un ataque armado registrado la tarde del jueves en el fraccionamiento Villa Bonita, en Ciudad Obregón, falleció posteriormente mientras recibía atención médica en un hospital.

La víctima fue agredida a balazos cuando se encontraba por fuera de una tienda de abarrotes, en el cruce de Paseo de la Loma y Paseo de Las Praderas, poco antes de las 15:20 horas. Se trata de José María “N”, alias “El Chino”, de 33 años, quien recibió impactos de proyectil en la cabeza y el pecho.

El sujeto perdió la vida cuando recibía atención médica

Tras la agresión, paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron en estado comatoso a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas. En el lugar de los hechos, autoridades localizaron indicios balísticos que señalan el uso de un arma calibre .40 milímetros.

El área fue acordonada para preservar la escena, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguraron casquillos percutidos. La zona permaneció bajo resguardo de corporaciones municipales, estatales y ministeriales, además de elementos del Ejército Mexicano y personal de la Secretaría de Marina.

Reportero: Roberto Bahena N+

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