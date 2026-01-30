Tres Personas Más Fueron Imputadas como Presuntos Responsables del Incendio en Tienda Waldo´s

Una mujer y dos hombres más fueron imputados el pasado jueves 29 de enero como presuntos responsables del incendio registrado el 1 de noviembre del año pasado en una tienda comercial del centro de Hermosillo en el que fallecieron 24 personas y más de una decena resultaron lesionadas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, los tres imputados solicitaron el término constitucional de 144 horas para la celebración de la audiencia en la que el Ministerio Público pedirá la vinculación a proceso.

El juez de control dictó medidas cautelares en libertad consistentes en firma periódica mensual, garantía económica, prohibición de salir del Estado, no acercarse a víctimas, ofendidos y testigos.

La continuación de la audiencia de vinculación será el próximo miércoles 4 de febrero de 2026.

El representante legal y 6 personas estan vinculadas a proceso por el incendio de Waldo´s

Por dicho siniestro hasta el momento hay seis personas y el representante legal del comercio vinculadas a proceso por delitos como homicidio culposo, lesiones, daños, aborto e incumplimiento de un deber; además de tres imputados.

Reportero: Ángel Lozano N+

