Ruta del Desierto de Sonora, la Más Usada para el Cruce de Migrantes

Durante los últimos meses, el desierto de Sonora se convirtió en el punto más importante para el cruce de personas migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, no solo de países del continente americano, sino también de África y Asia.

La doctora Gloria Ciria Valdez, coordinadora del Seminario Niñez Migrante, detalló que en las investigaciones que realizan, queda claro que el fenómeno migratorio creció exponencialmente en la entidad.

Nosotros hemos evidenciado la presencia de niños, niñas y adolescentes, y de personas de los cinco continentes: África, Oceanía, Europa, América y Asia. Entonces esto nos está hablando de una situación muy difícil y que siento mucho decir no va a parar, no va a cambiar y que necesitamos estar preparados.

Según la estadística oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), uno de cada tres migrantes que aprehendieron al entrar de manera ilegal a la unión americana, fue en la región entre Arizona y Sonora, conocida como "Sector Tucson".

De octubre del 2023 a enero del 2024 se registraron en toda la frontera suroeste de Estados Unidos, más de 753 mil aprehensiones de personas migrantes, de los cuales, más 250 mil fueron en el sector Tucson, es decir, el 33% del total.

Pareciera que no queremos quitarnos esa venda en los ojos que tenemos, y hablo de la sociedad civil, de los académicos, de las instituciones, de los diputados, de las personas que dirigen, pareciera que queremos seguir con esa venda de que en Sonora no pasa nada en términos migratorios; no es así, la transformación que vive Sonora en términos migratorios es enorme.