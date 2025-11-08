Vehículo Resulta en Pérdidas Totales tras Incendiarse por Completo en Hermosillo

Pérdidas totales de un vehículo tipo pick up de modelo atrasado, así como daños en mercancía de segunda, dejó como resultado un incendio cuya causa quedó pendiente por determinar a cargo del Departamento de Bomberos.

El siniestro ocurrió a las 11:00 horas de este sábado 8 de noviembre, en la esquina de las calles Geranio y Atardecer, en la colonia Los Olivos, al surponeinte de Hermosillo.

Dos hipótesis de la causa del incendio por testigos

Sobre el origen del incendio los testigos informaron a los bomberos que un niño habitante de ese domicilio corrió a avisarle a su abuela que en el patio se estaban quemando unas cajas de cartón, mientras que otros vecinos aseguran que el fuego inició en el vehículo.

“La primera llamada que recibimos nosotros fue de que un vehículo estaba en el interior de un domicilio incendiándose; sé quemó un vehículo en su totalidad; esta persona tiene su trabajo vendiendo cosas de segunda en un tianguis, son cosas como cajas con ropa, a parte del vehículo”, informó Ricardo Francisco López Silva.

El oficial del Departamento de Bomberos adscrito a la zona 5, añadió que el fuego alcanzó también una palmera y los muros de un cuarto en obra negra.

Mientras que paramédicos de apoyo del Departamento de Bomberos atendieron a los habitantes del domicilio donde ocurrió el incendio, descartando algún tipo de afectación o lesiones.



Reportero: José Ponce N+

JGMR