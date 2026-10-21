Activan Alerta Naranja en Tabasco por Niveles Elevados de los Ríos Usumacinta y el Pichucalco

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco mantiene alerta naranja ante los altos niveles de diversos ríos, principalmente el Usumacinta y el Pichucalco, debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días y los escurrimientos provenientes de Chiapas y Guatemala. En un aviso, las autoridades advierten que esto podría propiciar nuevos desbordamientos.

De acuerdo con el pronóstico, durante hoy y mañana podrían registrarse encharcamientos en zonas bajas y urbanas, especialmente en las subregiones de Sierra, Pantanos y Ríos. Asimismo, se prevén posibles desbordamientos de ríos, arroyos y cuerpos de agua en Pantanos de Centla, con afectaciones potenciales en Centla, Jonuta y zonas de Centro y Macuspana.

Las autoridades de Protección Civil estiman un incremento importante en los niveles de los cuerpos de agua entre hoy y el jueves, así como otro ascenso durante el fin de semana. Ante esta alerta, recomiendan a la población prestar especial atención en localidades como Quintín Araúz, Chichicastle, Ribera Baja, Los Ídolos, Buenavista, Acachapan, Monte Grande, Boca Grande, Bitzales y sus alrededores.

En Tenosique, el río Usumacinta podría alcanzar su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias mañana, lo que incrementaría el riesgo de anegaciones en zonas bajas y podría extender sus efectos hacia las subregiones de Pantanos y Ríos durante la semana.

Por otra parte, se mantiene la vigilancia del río Pichucalco, que presenta zonas anegadas en Chiapas y Teapa, con posibilidad de generar nuevos vados hasta el jueves.

También prevén posibles incrementos en el río Tancochapa, en Huimanguillo, cerca de las localidades de El Pedregal, 5 de Mayo y Francisco Rueda.

Ante este panorama, el Protección Civil pide a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades, especialmente en comunidades cercanas a ríos y zonas susceptibles a inundaciones.

De acuerdo con PC, esto significan los colores en el semáforo de alerta.

Color Rojo: riesgo "Muy Alto". Se pide a la población mantenerse en resguardo en el hogar o refugio temporal hasta que se informe que el peligro ha bajado.

Color Naranja: riesgo "Alto". Se pide evacuar zonas de riesgo. Puesta en operación de refugios temporales. Instalación del consejo estatal y/o consejos municipales de protección civil, así como centro de operaciones. Se piden a la población resguardarse en el refugio temporal más cercano si ha evacuado. Cortar energía eléctrica y gas al evacuar. Suspender actividades no esenciales, marítimas o ribereñas.

Color Amarillo: riesgo "Medio". Valorar la instalación del consejo estatal y/o municipal de protección civil y el centro de operaciones. Preparar los refugios temporales.Verificar el funcionamiento de infraestructura hidráulica y de bombeo. Acciones para la población: Identificar el refugio temporal más cercano, la ruta para llegar y prepararse para evacuar, así como preparar una mochila de emergencia con documentos importantes guardados en una bolsa de plástico y artículos esenciales en caso de evacuar.

Color Verde: riesgo "Bajo". Establecer vías de comunicación interinstitucionales, revisar inventarios de recursos materiales y humanos. Se pide a la población: limpiar azoteas, desagües, canales y coladeras.

Color Azul: riesgo "Muy Bajo". Generar avisos y alertamientos en medios de comunicación masiva respecto a la posibilidad de afectaciones por algún fenómeno perturbador. Acciones para la población: Informarse del fenómeno hidrometeorológico y sus posibles efectos en el lugar donde vive.

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