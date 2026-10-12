Cae en Tabasco Óscar Ariel 'N', 'El Cabra’, Líder del Grupo ‘Mara 18’ y Objetivo de El Salvador

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en Tabasco a Óscar Ariel ‘N’, alias El Cabra, quien cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este lunes que se trata de un sujeto identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador.

En redes sociales, el funcionario federal detalló que el presunto delincuente fue aprehendido en Villahermosa durante un operativo de elementos de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC.

García Harfuch agradeció al gobierno de El Salvador por el intercambio de información, así como al gobernador tabasqueño, Javier May, y a las autoridades estatales por su colaboración para concretar la detención de El Cabra.

De acuerdo con información oficial, a Oscar Ariel 'N', considerado objetivo prioritario por las autoridades de El Salvador, se le aseguraron dosis de marihuana.

El sujeto cuenta con una orden de captura judicial vigente por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, emitida por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado del Departamento de Santa Ana, República de El Salvador.

SPB