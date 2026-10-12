Seguridad

Cae en Tabasco Óscar Ariel 'N', 'El Cabra’, Líder del Grupo ‘Mara 18’ y Objetivo de El Salvador

El sujeto cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en varios delitos

Detención Oscar Ariel N, alias 'el Cabra'Detención Oscar Ariel N, alias 'el Cabra'. Foto: Gabinete de Seguridad

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